США рекомендовали Узбекистану закрыть печально известную тюрьму "Жаслык"

CA-NEWS (UZ) - В США представили доклад о свободе вероисповедания в мире. Комиссия США по международной религиозной свободе не приняла во внимание решение Госдепартамента и оставила Узбекистан в списке стран, которые грубо нарушают свободу вероисповедания.

В отчете Международной комиссии по свободе вероисповедания, опубликованном 29 апреля, говорится, что Узбекистан, наряду с такими странами, как Китай, Мьянма, Россия, Туркменистан, Таджикистан, Иран и Пакистан, включён в список из 16 государств, «требующих повышенного внимания».

Международный комитет по свободе вероисповедания отметил, что в 2018 году в Узбекистане несмотря на значительные позитивные изменения, продолжились случаи «серьезных нарушений свободы вероисповедания».

Государственный департамент США 11 декабря прошлого года, публикуя свой ежегодный отчет о свободе религии, сообщил, исключил Узбекистан из списка стран, вызывающих «особую обеспокоенность» и поместил его в список стран «нуждающихся в специальном наблюдении».

Международная комиссии по свободе вероисповедания в ответ на это призвала Госдепартамент США пересмотреть это решение и подчеркнула, что пока рано исключать Узбекистан из списка «стран, вызывающих особую обеспокоенность».

По мнению авторов доклада, принятие в 2018 году Олий мажлисом Узбекистана «дорожной карты» по обеспечению свободы вероисповедания с учетом рекомендаций Специального докладчика ООН, достойно похвалы.

Однако, несмотря на позитивные изменения на высших уровнях власти, продолжаются серьезные нарушения религиозной свободы, отмечается в докладе. Тысячи мусульман по-прежнему остаются в тюрьмах по обвинениям в религиозном экстремизме. Администрация президента Шавката Мирзиёева не реабилитировала ни одного из амнистированных заключенных, обвинённых в религиозном экстремизме. Правительство не предоставило возможности ни одному из бывших заключенных полностью оправдать себя», - говорится в докладе.

Комиссия отмечает, что в школах и колледжах Узбекистана учащиеся в хиджабах не были допущены к занятиям, а некоторые блоггеры, которые критиковали эту ситуацию, были арестованы и оштрафованы.

В этой связи Комиссия по свободе вероисповедания призвала правительство Узбекистана пересмотреть Закон о религии 1998 года и привести права верующих в соответствие с международными стандартами в области прав человека.

Комиссия отдельным пунктом рекомендовала Ташкенту закрыть тюрьму "Жаслык", где содержится большинство заключенных, обвинённых по религиозным мотивам.

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев 1 сентября 2017 года заявил о том, что 16 тысяч человек из 17 тысяч исключены из «списка членов религиозного экстремистского движения». А 9,5 тысяч из их числа, были обеспечены работой.