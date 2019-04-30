Посольство Туркменистана в Казахстане провело цикл спортивных мероприятий
- Туркменистан, спорт
- 15:23, 30 апреля 2019
- Просмотров: 174
CA-NEWS (TM) - Туркменская дипмиссия в Казахстане организовала соревнования по футболу, настольному и большому теннису, и массовый велопробег. В них приняли участие студенты, обучающиеся в вузах Алматы и Тараза, сообщает 29 апреля «Туркменистан: Золотой век».
Спортивные мероприятия приурочены к проводимому в Туркменистане месячнику массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.