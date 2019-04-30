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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Туркменистана в Казахстане провело цикл спортивных мероприятий

CA-NEWS (TM) -  Туркменская дипмиссия в Казахстане организовала соревнования по футболу, настольному и большому теннису, и массовый велопробег. В них приняли участие студенты, обучающиеся в вузах Алматы и Тараза, сообщает 29 апреля «Туркменистан: Золотой век».

Спортивные мероприятия приурочены к проводимому в Туркменистане месячнику массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.

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