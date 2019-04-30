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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нур-Султане откроется посольство Хорватии

CA-NEWS (KZ) -  В Нур-Султане откроется посольство Хорватии. Об этом 30 апреля сообщила министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич на встрече с председателем Сената Казахстана Даригой Назарбаевой.

Спикер Сената выразила уверенность, что первый официальный визит М. Пейчинович-Бурич в Казахстан откроет новую страницу в двусторонних отношениях: «Мы рассматриваем Хорватию в качестве важного и перспективного партнера Казахстана на Балканах и заинтересованы в развитии взаимодействия во всех сферах и на всех уровнях».

Глава Сената пригласила хорватских депутатов посетить с визитом Казахстан. Руководитель верхней Палаты также отметила перспективные направления сотрудничества: сельское хозяйство, туризм, информационные технологии, здравоохранение.

«Особый интерес для нас представляет опыт сельского хозяйства Хорватии с привлечением передовых технологий и сервисных секторов», - подчеркнула она. Также отмечена необходимость увеличить количество совместных предприятий в Казахстане в сфере здравоохранения, в частности, по производству протезов для людей с ограниченными возможностями.

Еще одно предложение председателя Сената – проработать вопрос о безвизовом посещении Хорватии для граждан Казахстана.

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