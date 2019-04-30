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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и США обсудили вопросы реализации проектов CASA-1000 и Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане прошла встреча первого заместителя национального банка РТ Джамолиддина Нуралиева с послом США в РТ Джоном Марком Поммершеймом, в ходе которой обсуждены вопросы реализации региональных экономических проектов, в том числе CASA-1000 и проект Рогунской ГЭС, сообщает 30 апреля Авеста.

На встрече обсуждены вопросы взаимовыгодного экономического сотрудничества, в том числе в банковской и финансовой сфере.

Нуралиев проинформировал американского дипломата о макроэкономической ситуации в стране, о монетарной политике, удержании инфляции в рамках прогнозируемого показателя, банковской сфере и уменьшении неактивных кредитов.

В свою очередь американский посол выразил заинтересованность в активизации двухстороннего сотрудничества и в экономической стабильности Таджикистана.

Проект CASA-1000 подразумевает экспорт излишков гидроэлектроэнергии в летний период, из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

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