Вандал, порвавший картину Репина в Третьяковке, получил 2,5 года колонии

CA-NEWS (CA) - Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 годам колонии Игоря Подпорина, порвавшего в Третьяковке знаменитую картину Ильи Репина " Иван Грозный и сын его Иван", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Подпорина виновным и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.

Время, которое Подпорин провел в СИЗО, ему зачтут в срок по закону о дне за полтора.

Гособвинение просило для него три года колонии общего режима, а максимум по УК РФ Подпорину грозило шесть лет заключения.

Представители галереи в свою очередь планируют заявить иск к мужчине в порядке гражданского судопроизводства, когда эксперты оценят полную стоимость реставрации картины.

Сам обвиняемый ранее объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной. Подпорин признает вину в том, что он испортил полотно, но не считает, что объект представляет особую культурную ценность. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

Инцидент произошел вечером 25 мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи. Житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" металлической стойкой ограждения.

Картине, написанной художником в конце XIX века, нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть полотна — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.

Реставрация картины уже идет. В начале мая в Третьяковку поступило важное оборудование - крупноформатный реставрационный стол-трансформер, разработанный специально для большеразмерного полотна поврежденной картины.