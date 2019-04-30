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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Беларуси подарило трактор 100-летнему ветерану Второй мировой войны из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В городе Алмалыке Ташкентской области состоялись торжественные мероприятия по чествованию жителя города, ветерана Великой Отечественной войны, 100-летнего юбиляра Абдурахима Мавлянова.

В рамках мероприятия посол Республики Беларусь в Узбекистане Леонид Маринич вручил юбиляру ключи от нового белорусского трактора «МТЗ-82.1», сообщила пресс-служба посольства.

Решение о передаче в дар А.Мавлянову трактора было принято официальным дилером белорусского предприятия в Республике Узбекистан ЧП «Planeta Servis».

Трактор будет использоваться на сельскохозяйственных работах в дехканском (фермерском) хозяйстве семьи Мавляновых.

А.Мавлянов — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в освобождении Беларуси. Награждался юбилейными медалями по случаю 65-ой и 70-ой годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В праздничных мероприятиях приняли участие руководители Ташкентской области и г. Алмалык, представители Администрации Президента Республики Узбекистан, сотрудники Посольства Беларуси в Узбекистане, общественность города. На торжестве, посвященном чествованию ветерана, присутствовало более 500 гостей.

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