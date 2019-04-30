В Монголии учреждена проектная группа по модернизации аэропорта «Ундерхаан»

CA-NEWS (MNG) - В Монголии завершена разработка дополнений к рабочим чертежам генерального плана строительства аэродромного здания и других сооружений «Ундерхаана», находящегося на территории аймака Хэнтий. Министерство дорожно-транспортного развития совместно с главным управлением гражданской авиации учредили проектную группу по модернизации и строительству аэропорта и объявили открытый тендер на рабочие места в начале текущего месяца, сообщает 30 апреля Монцамэ.

В настоящее время продолжается процесс отбора.

В дальнейшем планируется объявить тендер на выбор исполнителя по строительству нового аэродромного здания и начать строительные работы, с целью ввода в эксплуатацию Ундерхаана в 2020 году в рамках 95-летней годовщины развития авиации в Монголии.