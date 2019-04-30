Алматинец изнасиловал девушку в общественном туалете высокорного катка

CA-NEWS (KZ) - Свидание на высокогорном катке закончилось для алматинки изнасилованием. Подозреваемого уже задержали, а дело передали в прокуратуру, сообщает правозащитница Дина Смаилова в своем Facebook.

«Дело передали в прокуратуру, преступник задержан! Спасибо следствию Медеуского района и сотрудникам прокуратуры города Алматы. Об этом деле мы писали, но не рассказывали суть истории. Хотя о каждом деле важно рассказать, чтобы в обществе знали, что подвергаются насилию, там, где не ждешь, и что произойти это может в любой момент и с кем угодно. Это случилось в марте, она поссорилась с подругами и ушла от них почти под утро, не подумав о том, что кошелек и сотку забыла на столике в караоке. Когда уже далеко ушла — поняла, что не сможет уехать без денег. Он ехал на своей машине по ночному Алматы и предложил ей, подвезти ее до дома. По дороге разговорились, он показался воспитанным и интересным собеседником, буквально очаровал ее. Когда подъехали к дому, он предложил ей утром съездить на Медео, развеяться и познакомиться поближе, она согласилась. В 10.00 утра он за ней заехал, приехали на каток, там еще мало было людей, и он предложил покушать в кафе возле катка. Кто бывает на Медео часто — знает эту кафешку с шашлыками, которые подают с самого утра в выходные, и платный туалет, прилегающий к катку — чистый и просторный. Единственный минус — он общий, женщины и мужчины разделены только отдельными кабинками, и служащая может и не заметить, как мужчина зайдет в женскую кабинку или наоборот», — пишет Дина Смаилова, возглавляющая ОФ «НеМолчи».

По ее словам, мужчина в итоге и воспользовался этим, зайдя в туалет следом за своей спутницей.

«Она вышла в туалет, он за ней, она не ожидала, что он нападет — все произошло мгновенно. Она уже выходила из кабинки, он втолкнул ее обратно и сразу начал душить, как только она начинала задыхаться и хрипеть — он отпускал, давал отдышаться и снова душил, а сам в это время снимал с нее джинсы. Романтичное свидание закончилось изнасилованием в туалете катка Медео. Возле дежурных постовых, под носом у служащей в туалете женщины — никто ничего не слышал и не понял, потому что девушку буквально обезвредил силовым приемом насильник. Затем он вышел, как ни в чем не бывало, на улицу и стал курить возле постовых. Она вышла вслед за ним, плакала и кричала, что он ее изнасиловал. Вызвали полицию, завели дело. Сегодня пришли заключительные экспертизы, после этого следователь выписал санкцию на арест. Пугает в этом деле очень сильно, что, по неподтвержденным пока данным, у парня больше пяти судимостей, в настоящее время он на пробационном контроле, у него ограничение свободы по статье мошенничество. Кроме этого он якобы ранее судим за изнасилование и грабеж. А сейчас ему грозит от 3 до 5 лет — разве это срок? Вот это просто по-настоящему пугает: этот мачо 1988 года женат и у него есть дети, у него несколько судимостей, и он, не боясь последствий, откровенно нагло насилует девушку в общественном месте в полной уверенности, что его никто не накажет. Он, видимо, думал, что для нее это такое же «приключение», как и для него, что после этого можно продолжить уплетать шашлыки? Цинизм просто зашкаливает у этого отморозка. Но полиция и прокуратура в кратчайшие сроки, соблюдая права потерпевшей и подозреваемого, раскрыли дело, и сегодня на него надели наручники!» — написала Дина в своем посте.