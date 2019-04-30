Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в г. Ереван (Армения). В заседании также участвовали премьер-министры Российской Федерации Д. Медведев, Беларуси — С. Румас, Армении — Н. Пашинян, Кыргызстана — М. Абылгазиев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян, сообщает пресс-служба правительства РК.

На повестке заседания Межправсовета в Ереване рассмотрены 13 вопросов по торгово-экономическому сотрудничеству и расширению взаимной торговли между государствами-членами Союза, в том числе устранению имеющихся барьеров в рамках внутреннего рынка ЕАЭС.

В узком формате главы правительств обменялись мнениями по ряду концептуальных вопросов развития Союза. Были обсуждены механизмы углубления трансграничного взаимодействия в рамках цифровой трансформации ЕАЭС, сотрудничества в сфере увеличения объема товарооборота между странами-участницами, совершенствования таможенного администрирования.

Расширенные переговоры были посвящены вопросам совершенствования регулирования внешнеэкономической деятельности по принципу «единого окна», созданию условий для развития цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС, развитию промышленной кооперации и трансфера технологий, дальнейшего наращивания интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

Стороны отметили положительную динамику ключевых социально-экономических показателей ЕАЭС по итогам 2018 года. Рост ВВП стран Союза составил 2,5%, промышленного производства – 3,1%. За прошедший год объемы взаимной торговли в ЕАЭС выросли на 9,2%, аналогичная тенденция наблюдается во внешней торговле, где рост по итогам года составил 18,8%.

А. Мамин в своем выступлении отметил, что на фоне волатильности мировой экономики для сохранения положительной динамики развития необходимо приложить все усилия. На сегодня странами-участницами Союза проводится активная совместная работа по устранению барьеров во взаимной торговле.

«Нам необходимо не сбавлять темпов, — сказал Аскар Мамин. — Устранение имеющихся барьеров позволит увеличить объемы взаимной торговли и расширить экономические связи между странами».

Казахстанской стороной было акцентировано внимание на необходимости совершенствования регулирования вопросов интеграционного сотрудничества по маркировке товаров средствами идентификации в рамках ЕАЭС, внедрению системы прослеживаемости транзитных перевозок, усилению таможенного администрирования, развитию цифровой торговли, наращиванию транзитного потенциала Союза в области транзита данных.

«Выстраивание наших взаимоотношений на принципах взаимной выгоды, поиска компромиссов и выработки эффективных решений, учитывающих интересы всех сторон, будет активно содействовать дальнейшему укреплению ЕАЭС, — подчеркнул Аскар Мамин. - Базовым условием для нас в развитии евразийской экономической интеграции до 2025 года является наличие экономической составляющей».

По итогам заседания были подписаны ряд документов о реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий», о ходе работы по устранению препятствий в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, о создании условий для развития цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС, об описании эталонной модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, об утверждении единых подходов к определению страны происхождения при ввозе и вывозе товаров.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 9 августа т.г. в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика).