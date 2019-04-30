Узбекистан начнет пробные поставки плодоовощной продукции в российскую сеть «Ашан»

CA-NEWS (UZ) - Посольство Узбекистана в России инициировало встречу между представителями отечественных компаний пищевой промышленности и руководством крупнейшей торговой сети РФ «Auchan» («Ашан»), сообщило "Народное слово".

Президент ООО «Ашан Ритейл Россия» Франсуа Реми дал высокую оценку возможностям Узбекистана в аграрной сфере, сообщив, что хорошо информирован об уникальных вкусовых качествах плодов узбекской земли. Выражена готовность к налаживанию совместной кооперации с узбекскими партнерами и обозначены конкретные условия для сотрудничества. Вместе с тем, предприниматель подчеркнул необходимость исключения посредников и организации прямых поставок товаров от узбекских производителей.

По итогам переговоров, достигнута договоренность о начале с 1 мая текущего года пробных поставок узбекской плодоовощной продукции в российской сеть «Ашан».

Кроме того, узбекская сторона предложила организовать визит делегации торговой сети в республику для наглядного ознакомления с потенциалом Узбекистана на местах и заключения прямых договоров с потенциальными поставщиками.



