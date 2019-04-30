Туркменские гонщики заняли призовые места в ралли-рейде «Золото Кагана-2019»

CA-NEWS (TM) - Сегодня, 30 апреля в Астахани завершился второй этап чемпионата России по ралли-рейдам - «Золото кагана-2019». Первый дуэт туркменских гонщиков, участвовавший на внедорожнике «Nissan Patrol», занял второе место. И второй дуэт, представлявший страну в открытом первенстве на внедорожнике «Mitsubishi L200», завоевал третье место, передает "Туркменистан: Золотой век".

Помимо хозяев турнира, в соревнованиях принимали участие спортсмены из Казахстана, Латвии, Финляндии и Украины.

500 гонщиков оспаривали первенство в классах внедорожников, грузовиков и мотовездеходов. Участники за три дня преодолели более 700 километров сложной трассы, представляющей собой микст из степных дорог и пустынных маршрутов по астраханским дюнам.