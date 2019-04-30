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  30 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане в результате взрыва газового баллона в автомобиле погибли трое человек

CA-NEWS (UZ) -  В социальных сетях выложили видео последствий взрыва газового баллона на автомобиле "Нексия". Как сообщили очевидцы, инцидент в Булакбашинском районе Андижанской области.

Трагедия произошла накануне, 29 апреля. В результате взрыва погибли трое человек, находившихся в автомобиле. На видео можно увидеть, что от авто осталась только передняя часть.

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