В Андижане в результате взрыва газового баллона в автомобиле погибли трое человек

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях выложили видео последствий взрыва газового баллона на автомобиле "Нексия". Как сообщили очевидцы, инцидент в Булакбашинском районе Андижанской области.

Трагедия произошла накануне, 29 апреля. В результате взрыва погибли трое человек, находившихся в автомобиле. На видео можно увидеть, что от авто осталась только передняя часть.