ЮНИСЕФ: сотни тысяч венесуэльских детей нуждаются в помощи

CA-NEWS (CA) - Более 300 тысяч венесуэльских детей в Колумбии нуждаются в помощи. У многих из них нет возможности учиться, получать необходимые прививки, полноценно питаться. Об этом 30 апреля сообщили из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Как передает Служба новостей ООН, экономическая и политическая ситуация в Венесуэле заставила 3,7 миллиона человек сняться с мест и искать убежища в соседних странах. 1,2 миллиона венесуэльских беженцев сейчас находятся в Колумбии, однако у принимающей стороны нет ресурсов для того, чтобы обеспечить мигрантам надлежащие условия.

«Сейчас, когда по всему миру растут анти-иммигрантские настроения, Колумбия гостеприимно открыла свои двери для соседей из Венесуэлы, – говорит представительница ЮНИСЕФ Палома Эскудеро, которая только что побывала на границе Венесуэлы и Колумбии. – Всё больше семей принимают непростое решение покинуть Венесуэлу, и международное сообщество должно поддержать их, предоставив им все самое необходимое».

В настоящее время уже 130 тысяч детей из Венесуэлы посещают школы в Колумбии, однако мест в учебных заведениях не хватает. ЮНИСЕФ планирует в ближайшее время помочь 40 тысячам детей получить образование, включая неформальное.

Представители Детского фонда также намерены провести масштабную кампанию вакцинации среди детей-мигрантов, предоставить им воду, продукты питания, предметы личной гигиены, а также необходимую психосоциальную помощь.

На оказание помощи венесуэльским беженцам в Колумбии Детскому фонду в общей сложности потребуется 29 миллионов долларов. На сегодняшний день в ЮНИСЕФ получили лишь 5,7 миллионов долларов.