После наводнений в Туркменистане цемент подорожал более чем в два раза

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане наблюдается рост цен на стройматериалы. В Марыйском велаяте, наиболее пострадавшей от наводнения, 50-ти килограммовый мешок цемента подорожал до 50 манатов ($14,26). В Дашогузе стоимость цемента 40-55 манатов. Прежняя цена продукции была 15-18 манатов ($4-$5,13) за 50 килограммов, сообщает 30 апреля Азатлык.

Повышение цен на строительные материалы произошло на фоне продолжительных наводнений и схода селей в нескольких регионах страны. Ливневые дожди, продолжавшиеся со второй половины марта, привели к затоплению и сходу селей в населенных пунктах и посевных полях, размыли автомобильные дороги, железнодорожные насыпи.

Больше всего пострадали запад и юго-восток страны. В Балканском велаяте 19 марта ливнем затопило большую часть города Берекет, пострадали города Сердар, Туркменбаши, Балканабат, а также десятки сел.

На юго-востоке страны, в Марыйском велаяте, стихия причинила серьезный ущерб городам Тагтабазар, Серхетабат. От наводнений пострадали сотни домов, десятки были полностью разрушены.

В стране работает четыре крупных цементных завода - Келятинский, Бахарлынский, Балканский и Лебапский, с производственной мощностью 1 миллион тонн продукции ежегодно.