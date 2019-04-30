В Венесуэле начался путч. Главное

CA-NEWS (CA) - В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал видео, записанное на одной из баз военно-воздушных сил страны. На записи он в окружении мужчин в военной форме призывает военных поддержать его и положить конец узурпации власти президентом Николасом Мадуро. Происходящее Гуайдо называет финальным этапом смены власти в стране, передает BBC.

Как сообщает Associated Press, военные освободили из-под домашнего ареста одного из лидеров оппозиции Леопольда Лопеса. В 2014 году возглавил акции протеста в Каракасе и был приговорен к 13 годам тюрьмы, однако в 2017 году тюремное заключение оппозиционному политику заменили на домашний арест.

Леопольда Лопеса заметили на одном из видео вместе с Хуаном Гуайдо. Сообщается, что они призывали всех выходить на улицы.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес в своем Twitter сообщил, что венесуэльские власти предпринимают шаги по подавлению попытки военного переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих, которые связаны с оппозицией.

Как сообщает Reuters, к оппозиционерам был применен слезоточивый газ.

На данный момент приостановлены все полеты авиации общего назначения из/в Венесуэлу.

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