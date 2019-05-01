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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЭСКАТО ООН поддержал инициативу президента Монголии

CA-NEWS (MNG) -  29-30 апреля представители Монголии и экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) провели ряд встреч, на которых был согласован план поддержки инициативы президента Монголии Халтмаагийн Баттулги по учреждению совместной региональной организации, ответственной за реализацию «Единой энергетической суперсети Северо-Восточной Азии», сообщает Монцамэ.

На встрече присутствовали представитель президента Монголии по вопросу регионального сотрудничества в области энергетики Б.Бямбасайхан, постоянный представитель Монголии при ЭСКАТО и посол Т.Тугссамбуу, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН Армида Алишахбана, директор отдела энергетики ЭСКАТО ООН Лю Хонпен.

Также стороны договорились о сотрудничестве и совместном проведении секторального заседания по вопросу сотрудничества в энергетической сфере в рамках VI Конференции «Улан-Баторский диалог» на тему «Безопасность в Северо-Восточной Азии», которая пройдет в Улан-Баторе с 5 по 6 июня.

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