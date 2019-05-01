Зеленский объявил конкурс на пост пресс-секретаря президента Украины

CA-NEWS (CA) - Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook объявил о поиске пресс-секретаря. ищет себе пресс-секретаря.

"Мы начинаем первый конкурс – пресс-секретарь президента Украины. Условия очень простые: если ты знаешь минимум три языка – украинский, английский обязательно. Если ты имеешь определённый опыт в сфере журналистики или публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь своё резюме на электронную почту", – сказал Зеленский.