РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Зеленский объявил конкурс на пост пресс-секретаря президента Украины

CA-NEWS (CA) -  Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook объявил о поиске пресс-секретаря. ищет себе пресс-секретаря.

"Мы начинаем первый конкурс – пресс-секретарь президента Украины. Условия очень простые: если ты знаешь минимум три языка – украинский, английский обязательно. Если ты имеешь определённый опыт в сфере журналистики или публичной сфере, если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь своё резюме на электронную почту", – сказал Зеленский.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Алматинец изнасиловал девушку в общественном туалете высокорного катка
  • Назарбаев раздал женщинам розы на сессии Ассамблеи народа Казахстана
  • Подполковник колонии под Ташкентом найден повешенным в своем кабинете
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×