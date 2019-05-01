Президент Туркменистана покатался на квадроцикле с военными (видео)

CA-NEWS (TM) - 30 апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл выездное заседание Совета безопасности в Каракумах, на котором были подведены итоги работы военных и правоохранительных органов за четыре месяца 2019 года, сообщает Хроника Туркменистана.

На место встречи глава государства добрался на вертолете и шестиколесном внедорожнике, а после заседания покатался на квадроцикле в сопровождении членов совбеза.

В ходе заседания президент подписал указ «О назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных классов».