Шавкат Миризёев ознакомился со строительством газохимического комплекса в Бойсуне

CA-NEWS (UZ) - В ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года с российскими инвесторами было подписано соглашение, предусматривающее разведку и разработку месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" в Байсунском районе с дальнейшим строительством газохимического комплекса.

Проект общей стоимостью 5,27 миллиарда долларов США намечено реализовать в два этапа, сообщает пресс-служба главы государства.

На первом этапе - в 2018-2022 годы - планируется построить перерабатывающий завод годовой мощностью 5 миллиардов кубометров в год. На втором этапе, рассчитанном на 2023-2025 годы, намечено построить газохимический комплекс, способный производить в год 500 тысяч тонн полимерной продукции за счет переработки 1,5 миллиарда кубометров газа. После реализации проекта будет создано 2,2 тысячи рабочих мест.

В настоящее время на газовом месторождении продолжается 3D сейсморазведка, компанией “Eriell” ведется бурение 7 оценочных скважин. На объекте трудятся, в частности, специалисты иностранных компаний “Baker Hughes”, “Halliburton” и “Schlumberger”.

Президент посетил Байсунский район и ознакомился с ходом реализации проекта.

Шавкат Мирзиёев поручил ускорить геологоразведовательные работы и разработку месторождения, строительство внешней инфраструктуры и газоперерабатывающего завода.

Здесь же состоялась презентация проектов по строительству в Сурхандарье тепловой электростанции мощностью 900 мегаватт, модернизации инженерных сетей, питьевому водобснажению жителей Байсунского района и других.