В Узбекистане 500 тысяч молодых людей будет прибавляться к предложению труда в последующие годы - АБР

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан в настоящее время имеет уникальное демографическое окно возможностей, так как ежегодно 500,000 молодых людей будет прибавляться к предложению труда в последующие годы. Успешное интегрирование этих соискателей в рынок труда может трансформировать Узбекистан в быстро развивающуюся и диверсифицированную экономику. Однако, стране по-прежнему необходимо продвигать текущие реформы, говорится в страновом исследовании АБР, распространённом накануне, 30 апреля.



Исследование анализирует ключевые элементы создания качественных рабочих мест, включая макроэкономическую стабильность, физическую инфраструктуру, развитие человеческих ресурсов, доступ к финансам и развитие частного сектора, а также региональное сотрудничество.

Правительство Узбекистана предприняло ряд крупных мер по реформированию, благодаря чему были устранены различные препятствия для создания качественных рабочих мест. Однако, достаточное создание рабочих мест требует дальнейших мер правительства, в частности, направленных на улучшение доступа к финансовым ресурсам для субъектов малого бизнеса, развитие рыночной конкуренции, и ослабление долгосрочных ограничений, связанных с запасами инфраструктуры и человеческого капитала в экономике, отмечается в пресс-релизе АБР.

В исследовании предлагается, что разработка комплексной стратегии развития инфраструктуры и вступление во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) будут способствовать к улучшению доступа страны к мировым рынкам, одновременно поддерживая экономический рост и рост занятости.

Несмотря на то, что страна уделяет большое внимание вопросам образования, система образования Узбекистана сильно смещена с потребностями частного сектора и не может справиться с быстро меняющейся структурой экономики и требованиями рынка труда.

Правительству необходима научно-обоснованная и гибкая образовательная политика, которая включает государственные инвестиции и государственно-частные партнерства, а также тщательный мониторинг реформ, отмечается в докладе.