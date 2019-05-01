Министры обороны стран ОДКБ обсудили вопросы по снижению напряженности на таджикско-афганской границе

CA-NEWS (KG) - 30 апреля в Бишкеке прошло совещание с участием министров обороны стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Делегации из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обменялись мнениями о вызовах и угрозах в центральной азии, обсудили вопросы организации совместных действий по снижению напряженности на таджикско-афганской границе, сообщает kabar.kg.

По информации пресс-службы генерального штаба, главы оборонных ведомств также рассмотрели ряд документов, в частности, по подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на следующий год, план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны.