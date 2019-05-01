ВОЗ: грудное вскармливание – ключ к решению проблемы детского ожирения

CA-NEWS (CA) - Детское ожирение – проблема многих стран европейского региона, и ключ к решению этой проблемы – грудное вскармливание. Дети, которых не кормили грудным молоком или кормили им редко, в большей степени склонны к ожирению. Таковы выводы новых исследований, проведенных экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Служба новостей ООН, на сегодняшний день от тяжелой степени ожирения в европейском регионе ВОЗ страдают около 400 тысяч детей в возрасте от шести до девяти лет. Ожирение, подчеркивают медики, ведет к серьезным проблемам со здоровьем, включая нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистые заболевания.

Специалисты отмечают, что меры по борьбе с ожирением, принимавшиеся в еропейских странах, не привели к желаемым результатам.

«Чем дольше ребенка кормят грудью, тем лучше он защищен от ожирения. Эта информация может помочь нам разработать более эффективные меры по борьбе с проблемой ожирения», – заявила преставитель ВОЗ Бенте Миккельсен.

В ходе исследования эксперты ВОЗ выяснили, что продолжительность грудного вскармливания в Европе не соответствует рекомендованным мировым нормам. Врачи советуют до шести месяцев кормить младенцев исключительно материнским молоком, после чего в рацион ребенка можно начать добавлять другую еду и, по возможности, продолжать грудное вскармливание до двух лет.

В списке стран, жители которых кормят своих детей именно по такой схеме, лидируют четыре страны: Таджикистан (73 процента новорожденных), Туркменистан (57 процентов новорожденных), Казахстан (51 процент новорожденных) и Грузия (35 процентов новорожденных).

Специалисты также пришли к выводу, что, хотя в целом по региону 77 процентов детей получают грудное молоко в тех или иных объемах, в некоторых странах показатели грудного вскармливания очень низкие. Например, во Франции, 38 процентов младенцев вообще никогда не питались материнским молоком.

«Меры по поддержке грудного вскармливания откроют перед нами новые возможности в плане решения проблемы детского ожирения в Европейском регионе», – сказал представитель ВОЗ Жоао Бреда.

Как показали исследования ВОЗ, в европейских странах очень мало делается для поддержки грудного вскармливания: врачи не поощряют к тому, чтобы женщины кормили грудью, не проводится соответствующая подготовка и среди специалистов. Кроме того, в некоторых странах существуют серьезные пробелы в законах по защите материнства, а компании-производители детских молочных смесей агрессивно продвигают свою продукцию на рынке.