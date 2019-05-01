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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Межправительственное соглашение между Узбекистаном и Францией о воздушном сообщении вступило в силу

CA-NEWS (UZ) -  С 1 мая текущего года вступает в силу Соглашение между правительствами Узбекистана и Франции о воздушном сообщении, подписанное 20 июля 2016 года в Ташкенте.

Соглашением регулируются вопросы развития и эксплуатации двусторонних международных воздушных сообщений назначенными авиапредприятиями, сообщила пресс-служба МИДа.

Согласно положениям документа, назначенные авиапредприятия каждой Стороны будут пользоваться соответствующими правами для совершения посадки на территории государства другой Стороны в согласованных пунктах и полета без посадки через их территории.

В целях развития воздушных сообщений между Узбекистаном и Францией Соглашением предусматривается предоставление авиационным предприятиям льгот и привилегий, обеспечивающих осуществление регулярных рейсов и освобождение на основе взаимности от таможенных сборов, налогов и иных платежей.

Кроме того, Соглашением установлены нормы, регулирующие вопросы в области авиационной безопасности и разрешения возможных споров между авиационными предприятиями двух стран, а также другие условия осуществления взаимного сотрудничества.

Соглашение призвано открыть новые перспективы для дальнейшего расширения торгово-экономических связей между двумя странами и способствовать формированию взаимовыгодного рынка перевозок.

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