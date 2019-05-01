В госмагазинах Туркменистана цена муки повысилась, норма отпуска сократилась, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В настоящее время в государственных магазинах Ашхабада каждая семья может купить один мешок, весом 50-ти килограммов за 50 манатов ($14,26), один раз в два месяца. До этого это была месячная норма. Кроме того, столичные государственные магазины муку 1 сорта, сверх предусмотренной нормы, отпускают по 1,9 манатов ($0,54) за килограмм, сообщает Азатлык.

В течение года, норма отпуска муки по установленной государством цене составляла в среднем 5 килограммов на человека по стоимости 1 манат ($0,29) за килограмм. Мука и хлеб по фиксированной цене продается в государственных магазинах Туркменистана, на рынках и в коммерческих магазинах стоимость хлеба и муки в несколько раз дороже.

По словам жителей города, качество муки очень низкое. Многие жители столицы предпочитают импортную муку, казахстанского или российского производства, но покупают нормированную муку для родственников и близких, проживающих в областях.

В некоторых регионах Туркменистана, мука систематически отсутствует в продаже. Так, с начала апреля в некоторых районах Мырыйской области муки нет в продаже, в других, нормированный отпуск муки населению осуществляется с длительной задержкой.

В этом районе люди привозят муку из других регионов и продают по 200 ($57,03) манатов за мешок, в то время как государственная цена 1 мешка муки 50 манатов. В Байрамалинском районе цена на муку выросла в 4 раза, а многие частные пекарни перестали печь хлеб.

Дефицит муки наблюдается и в пригородах Ашхабада, где местное население может себе позволить в основном муку отечественного производства. Но порядок продажи муки в регионе по фиксированной цене всё время меняется. Так, например, иногда каждой семье отпускается по мешку муки, а иногда по 10 килограммов на каждого члена семьи.

Наряду с дефицитом муки, в течение года в стране наблюдается и дефицит хлеба. В настоящее время в столице и пригородах хлеб в государственных магазинах есть, но очень низкого качества.

Государственные СМИ Туркменистана о дефиците продовольствия, росте цен, а также нормированном отпуске населению муки и хлеба не сообщают.