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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев посетил Центр урбанистики города Алматы

CA-NEWS (KZ) -  30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своей рабочей поездки в Алматы посетил центр урбанистики, где был проинформирован о деятельности цифрового геоинформационного центра, НИИ «Алматыгенплан», центра развития Алматы, общественной приемной «Open Almaty», сообщает Акорда.

Глава государства ознакомился с планами по дальнейшему обустройству городского пространства и осмотрел голографический макет города в виде 3D-проекции.

Президенту Казахстана также было доложено о реализации основных инфраструктурных проектов в индустриальной зоне Алматы.

Здесь реализуются 39 проектов на 144 млрд тенге (более $378 млн), создано 5 тысяч рабочих мест за счет японских, корейских, китайских, немецких и других иностранных инвестиций. В частности, в индустриальной зоне размещены объекты: ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan», завод по производству электрических автобусов ТОО «Falcon Euro Bus», ТОО «Tokyo Rope Almaty», предприятия обрабатывающей, пищевой и легкой промышленности, мусоросортировочный комплекс.

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