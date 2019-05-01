В Ташкенте пройдет Центрально-Азиатский форум по управлению Интернетом – CAIGF

CA-NEWS (UZ) - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане в период с 15 по 16 мая проводит в Ташкенте IV Центрально-Азиатского форума по управлению Интернетом (CAIGF).

В этом году главной темой форума станет развитие Интернета для расширения возможностей Центральной Азии, сообщили в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Цель форума – организация и укрепление открытой площадки для обсуждения вопросов политики по управлению Интернетом в странах Центральной Азии и расширения участия стран региона в формировании глобальной цифровой экономики.

CAIGF является открытой площадкой для обсуждения вопросов политики по управлению интернетом в странах Центральной Азии, которая ежегодно собирает более 200 участников из стран Центральной Азии, СНГ и Европы – специалистов в области управления Интернетом, представителей министерств, администраций связи, правоохранительных органов, а также представителей международных организаций, компаний и исследовательских центров.

В рамках форума представители экспертного сообщества обсудят глобальные и национальные подходы к управлению Интернетом, вопросы кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры, развитие DNS индустрии и тенденций в области цифровой инфраструктуры.