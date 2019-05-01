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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД России 2 мая с визитом прибывает в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  2 мая 2019 года в Узбекистан с рабочим визитом прибывает министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Глава МИД России будет принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба МИДа.

Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана, в ходе которых планируется обсудить ход реализации ранее достигнутых узбекско-российских договоренностей в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны обменяются мнениями по международной проблематике, вопросам обеспечения безопасности в регионе, включая содействие запуску мирного процесса в Афганистане.

3 мая Министр Сергей Лавров примет участие в 11-й встрече государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, которая состоится в г.Ташкенте.

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