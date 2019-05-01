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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии празднуют наступление новой эпохи Рэйва

CA-NEWS (CA) -  Многие в Японии празднуют наступление новой эпохи Рэйва, передает NHK.

Некоторые хотели, чтобы в первый день эпохи Рэйва для них произошло незабываемое событие. Пять пар новобрачных поклялись ровно в полночь в вечной любви на церемонии бракосочетания в одном отеле в городе Ямагата на севере Японии.

Между тем в Токио тысячи людей собрались у Императорского дворца перед наступлением полуночи, несмотря на дождь.

Многие из них утверждали, что по их мнению, они находились в самом лучшем месте при наступлении исторического дня.

Некоторые не поленились встать рано, чтобы непосредственно наблюдать за первыми лучами восходящего солнца в новой эпохе. Для этого они совершили полет на зафрахтованном самолете над горой Фудзи, любуясь из иллюминаторов великолепным видом восхода солнца.

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