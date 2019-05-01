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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана подписал указ о назначении и освобождении от должности судей

CA-NEWS (TM) -  30 апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении и освобождении от должности судей и присвоении им квалификационных классов, сообщает госинформагентство ТДХ.

Назначить Аллаберенова Амангелди Довлетгелдиевича судьёй верховного суда Туркменистана, освободив от должности судьи суда Лебапской области;

Назначить Нурыева Хаджимаммета Нурлыевича судьёй верховного суда Туркменистана, освободив от должности заместителя председателя суда Марыйской области;

Назначить Оразмырадова Гайгысыза Какабаевича судьёй суда Лебапской области, освободив от должности судьи суда города Дашогуза;

Назначить Атаева Максата Байрамовича судьёй по административному и исполнительному судопроизводству Бюзмейинского районного суда города Ашхабада и присвоить ему 5-й квалификационный класс;

Назначить Чарыева Мекана Язмырадовича судьёй по административному и исполнительному судопроизводству Бюзмейинского районного суда города Ашхабада и присвоить ему 5-й квалификационный класс;

Назначить Тулекову Сульгунджемал Сапарбаевну судьёй по административному и исполнительному судопроизводству Багтыярлыкского районного суда города Ашхабада и присвоить ей 5-й квалификационный класс;

Назначить Бабаниязова Чалы Овлиягулыевича судьёй по административному и исполнительному судопроизводству суда района, города Сердар Балканской области и присвоить ему 5-й квалификационный класс;

Назначить Атаева Овезмырата Ярановича судьёй по административному и исполнительному судопроизводству Керкинского районного суда Лебапской области и присвоить ему 5-й квалификационный класс;

Освободить в связи с истечением срока полномочий Моллаева Молла Хаджырахмановича от должности судьи верховного суда Туркменистана;

Освободить в связи с истечением срока полномочий Реджепова Аннамерета Тедженовича от должности судьи верховного суда Туркменистана;

Освободить в связи с истечением срока полномочий Хамраева Азиза Избасаровича от должности судьи Байрамалийского районного суда Марыйской области;

Освободить в связи с истечением срока полномочий Мырадова Джумамырада от должности председателя суда района имени С.А.Ниязова Дашогузской области.

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