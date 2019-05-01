Только в единстве можно достичь успеха, - Назарбаев поздравил с Днем Единства

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перед монументом «Қазақ елі» собрались представители этнокультурных объединений , которые встретили Елбасы народными танцами и показали театрализованное представление.

«Дорогие соотечественники, дорогие жители столицы! Поздравляю со светлым праздником единства народа. Слово-то какое - единство. Только в единстве можно достичь успеха. Только в единстве можно строить государство. Только единство может защитить страну.

Благодаря независимости мы достигли всего того, что мы имеем. Мы стали известным в мире государством, авторитетным. Нам доверяют. Мы мирим тех, что сражается между собой», - сказал Елбасы в своей приветственной речи.

Нурсултан Назарбаев отметил, что прошедшая на днях сессия Ассамблея народа Казахстана подтвердила, что во всех регионах страны ценят наше единство и стабильность. «Это самое золотое достояние, которое у нас есть», - отметил Елбасы.

«Я поздравляю вас с этим великим праздником. Во-первых, хочу чтобы мы берегли это единство, во-вторых, я желаю каждому дому, каждой семье крепкого здоровья, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне», - пожелал Н. Назарбаев.