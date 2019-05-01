В Алматинской области полиция нашла пропавшую школьницу

CA-NEWS (KZ) - 29 апреля бесследно пропавшая школьница из села Жетыген Алматинской области найдена полицейскими и возвращена родителям. Заявление от матери 14-летней девочки поступило в полицию Илийского района, сотрудники которой оганизовали оперативно-поисковые мероприятия, передает patrul.kz.

«Поиск несовершеннолетней проводился всеми силами районной полиции. Мы обследовали ближайшие населенные пункты, а также город Алматы. В итоге нам удалось установить ее местонахождение в одной из гостиниц села Жетыген. Выяснилось, что подросток не пропадал, а сбежал из родительского дома из-за ссоры с родными. Сейчас ее в целости и сохранности передали родителям», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Сотрудники ювенальной полиции провели с несовершеннолетней профилактическую беседу, поставив подростка на собственный учет.