В отношении замглавы ДП Карагандинской области проводится расследование

CA-NEWS (KZ) - В отношении заместителя начальника департамента полиции Карагандинской области проводится расследование после распространенных через WhatsApp обвинений в систематических сборах с подчиненных, передает Kazakhstan Today.

Согласно законодательству Республики Казахстан, анонимные обращения не рассматриваются. Тем не менее, по распространенной информации по мессенджеру WhatsApp в отношении заместителя начальника ДП Карагандинской области департаментом собственной безопасности МВД совместно с Комитетом административной полиции с выездом на место начата проверка", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее в мессенджерах и соцсетях распространилось сообщение, написанное якобы от полка патрульной полиции Караганды. В нем заявляется, что замначальника департамента полиции систематически собирает деньги с сотрудников, а также вынуждает их оплачивать шикарные ужины и развлечения для своих друзей и приезжего полицейского начальства.

Напомним, в прошлом году бывшего заместителя начальника ЛОВД на станции "Караганда-Сортировочная" осудили на 5 лет за незаконное получение 50 тыс. тенге от подчиненной. Деньги он взял под предлогом встречи комиссии из Астаны.

Аналогичное обвинение ранее было предъявлено и.о. начальника местной полицейской службы Тараза полковнику Жаксылыку Буйтекову и командиру батальона полковнику Бахытжану Жолдасбекову. Их задержали по подозрению в систематическом сборе средств у сотрудников в обмен на общее покровительство и попустительство.