Цукерберг показал новый дизайн Facebook

CA-NEWS (CA) - Администрация социальной сети Facebook обновляет дизайн сервиса, заявил глава компании Марк Цукерберг на конференции F8 в Калифорнии.



Как передает РБК, новый дизайн «проще, быстрее», в центре концепции — сообщества, сказал Цукерберг. «В целом мы сделали так, что вам проще искать то, что вам надо, и добраться до тех функций, которые вы больше всего используете», — сказал он.

Самое заметное нововведение — почти полный отказ от синего цвета, доминирующего в текущем варианте дизайна соцсети. В новом дизайне гораздо больше белого цвета.

Пользователи увидят «часть обновлений» «сразу же», дизайн сайта для десктопных устройств будет обновлен «в течение следующих месяцев».

В частности, редизайну подвергся раздел групп, сказал Цукерберг. В этом разделе пользователю покажут персонализированную подборку обновлений из всех групп, в которых он состоит. Кроме того, улучшена работа механизмов, отвечающих за рекомендации групп.

Изменится функционал сообществ. Так, в группах о поисках работы появятся макеты, воспользовавшись которыми работодатели смогут разместить вакансию, рассказал Цукерберг.

Летом соцсеть также покажет новый раздел с мероприятиями, сказал он.

Различные изменения затронут все продукты компании, включая Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp. Компаниям позволят заводить каталоги своей продукции в WhatsApp. В Instagram изменился дизайн и функциональность раздела съемки видео и изображений. Также в приложении разрешат собирать деньги на благотворительность.

Приложение Messenger в компании решили переделать «с нуля», теперь оно будет работать быстрее, пообещал Цукерберг. Через него также можно будет совместно просматривать видео с собеседниками (также на опубликованных скриншотах видно, что приложение позволит совместно прослушивать музыку). Кроме того, компания разработала отдельное приложение Messenger для компьютеров (для ОС Windows и MacOS), но его пока еще тестируют, выпущено оно будет позднее в этом году, рассказал глава компании.