В Узбекистане сотрудники ДПС раздают альтернативные георгиевским «Ленты славы»

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана инспекторы ДПС начали раздачу «Лент славы», сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

"Сотрудники УБДД ГУВД г. Ташкента присоединились к кампании по раздаче «Лент славы», символизирующих дань уважения к соотечественникам, проявившим героизм и мужество в годы Второй мировой войны", - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее, премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов в ходе совещания раскритиковал популяризацию георгиевских ленточек в Узбекистане и призвал провести обширную кампанию, раздав 100 тыс. лент в цветах флага Узбекистана. После этого в стране начались акции по распространению «Лент славы». Премьер призвал также привлечь к этой кампании популярных артистов эстрады, спортсменов и учёных.