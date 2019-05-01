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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане сотрудники ДПС раздают альтернативные георгиевским «Ленты славы»
Продолжение: В Узбекистане начали раздавать «ленты славы» в цветах флага ко Дню ПобедыПредыстория: Премьер-министр Узбекистана раскритиковал распространение георгиевских ленточек

CA-NEWS (UZ) -  В столице Узбекистана инспекторы ДПС начали раздачу «Лент славы», сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

"Сотрудники УБДД ГУВД г. Ташкента присоединились к кампании по раздаче «Лент славы», символизирующих дань уважения к соотечественникам, проявившим героизм и мужество в годы Второй мировой войны", - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее, премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов в ходе совещания раскритиковал популяризацию георгиевских ленточек в Узбекистане и призвал провести обширную кампанию, раздав 100 тыс. лент в цветах флага Узбекистана. После этого в стране начались акции по распространению «Лент славы». Премьер призвал также привлечь к этой кампании популярных артистов эстрады, спортсменов и учёных.

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