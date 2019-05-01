В Монголии откроется новый авиамаршрут в Санья, Китай

CA-NEWS (MNG) - В рамках форума по международному сотрудничеству «Пояс и путь», прошедшего на днях в Пекине, состоялись переговоры министра дорожно-транспортного развития Монголии Б.Энх-Амгалана с китайским коллегой, в ходе которых китайская сторона согласилась предоставить авиакомпании Монголии право на выполнение прямого рейса в город Санья с 3 мая до конца года, передает Монцамэ.

На переговорах стороны обсудили вопросы увеличения количества прямых рейсов между двумя странами. Китайская сторона выразила готовность поэтапно предпринять меры и уделить особое внимание данному вопросу.