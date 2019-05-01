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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Тело зарезанной под Тулой кассира из «Пятерочки» будет доставлено в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана выразило готовность оказать содействие в транспортировке на родину тела убитой Умиды Эгамуратовой, которую зарезали на рабочем месте. Об этом министерство сообщило 30 апреля.

"Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан выражает глубокие соболезнования членам семьи Умиды Эгамуратовой. Несмотря на то, что убитая была гражданкой Российской Федерации, Минтруда готово оказать необходимую практическую помощь соотечественнице", - говорится в официальном заявлении.

МИД Узбекистана также выразило соболезнования родным и близким убитой и сообщило, что данный трагический инцидент находится на контроле Консульского отдела посольства, в том числе с целью оказания содействия в транспортировке тела погибшей в Сурхандарьинскую область.

Ранее сообщалось, что 28 апреля 34-летний Андрей К. в супермаркете «Пятерочка» в городе Узловая, в Тульской области, нанёс 21 ножевых ранений кассиру Умиде Эгамуратовой.

Министерство внутренних дел России заявило, что 33-летняя Умида Эгамуратова скончалась в реанимации. Трое детей погибшей остались сиротами.

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