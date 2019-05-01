В Душанбе встретили спецрейс из Ирака с таджикскими детьми

CA-NEWS (TJ) - Ночью 30 апреля спецрейсом из Багдада в Душанбе были доставлены дети таджикских боевиков, которые воевали в составе террористической группировки "Исламское государство", сообщает Asia-Plus.

Всего в Душанбе были доставлены 84 ребенка. Еще по 11 детям продолжаются переговоры.

Возраст детей от 1,5 до 15 лет. Некоторые малыши родились уже там, и говорят только на арабском языке.

Матери детей были арестованы в Ираке за пособничество террористам.