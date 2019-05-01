В Сирии действуют пять иностранных армий, и это осложняет политический процесс, - ООН

CA-NEWS (CA) - В Сирии переплелись интересы пяти государств и по-прежнему действуют иностранные армии, а ситуация не улучшается. Наблюдается всплеск насилия в зоне деэскалации в Идлибе. При этом Идлиб не единственная провинция, где сосредоточены масштабные военные силы. Поступают сообщения о росте напряженности на юго-западе страны. В стране бесчинствуют террористы. Об этом заявил Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии Гейр Педерсен, отчитываясь перед членами Совета Безопасности ООН, передает служба новостей ООН.

«Главную угрозу представляют террористические группы, включенные в "черный список" Совета Безопасности. Только на прошлой неделе группировка ИГИЛ заявила о том, что совершила нападения на сирийские правительственные силы в пустыне. Боевики террористического альянса «Хейят Тахрир аш-Шам» все еще контролируют большие участки территории», - сказал Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Гейр Педерсен приветствовал результаты Международной встречи по Сирии в Астанинском формате, которая прошла в переименованной столице Казахстана Нур-Султане 25-26 апреля. Ее участники - представители Ирана, России и Турции - подтвердили приверженность договоренностям о стабилизации в Идлибе, пообещали усилить патрулирование и укрепить работу ирано-российско-турецкого координационного центра.

Специальный посланник Генерального секретаря рассказал членам Совета о своих усилиях по налаживанию диалога между сирийским правительством и оппозицией, работе группы по освобождению заключенных и поиску пропавших без вести, продвижениях в формировании конституционного комитета, а также о гуманитарной ситуации в лагерях для вынужденных переселенцев Аль-Хол и Рукбан. В лагере Аль-Хол на северо-востоке Сирии, по его словам, нашли спасение от ИГИЛ 73 тысячи сирийцев. 92 процента из них - женщины и дети. Все они нуждаются в срочной гуманитарной помощи и защите. «При этом речь идет не только о страданиях беженцев и перемещенных лиц, миллионы сирийцев терпят огромные лишения, испытывают нехватку базовых товаров и топлива...», - сообщил Гейр Педерсен.

Он подчеркнул, что добивается того, чтобы состав будущего конституционного комитета был сбалансированым. «Нам уже удалось сблизить позиции по многим спорным вопросам. Хотя принято считать, что ничего не согласовано до тех пор, пока не будет согласовано все, у нас уже есть четкое понимание функционирования сбалансированных механизмов сопредседательства, механизмов принятия решений, роли ООН и ряда других вопросов», - пояснил представитель ООН. Гейр Педерсен заявил, что правительство Сирии и оппозиция заняли конструктивную позицию по всем этим вопросам. Представитель ООН призвал стороны пойти на компромисс для окончательного согласования состава и мандата конституционного комитета.

«Я делаю все возможное для того, чтобы наладить доверие, что стало бы первым шагом в сторону запуска политического процесса между сирийским правительством и оппозицией в Женеве - процесса, который ознаменует начало нового будущего для всех сирийцев», - отметил Педерсен.

Вновь заявив, что сирийский конфликт не имеет военного решения, Специальный посланник Генерального секретаря призвал добиваться продвижения политического процесса, который при содействии ООН осуществляли бы сами сирийцы - как того требует резолюция 2254 Совета Безопасности ООН.

Представитель ООН напомнил, что сирийский конфликт «сильно интернационализирован», подчеркнул, что вмешательство извне - тяжелая реальность конфликта. Педерсен призвал уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии.

«Внешнее вмешательство - реальная угроза международному миру и безопасности. Пять иностранных армий действуют в сухопутном и воздушном пространстве Сирии, находясь в напряженных отношениях или даже в конфликте друг с другом. Сложившаяся ситуация чревата эскалацией», - сказал Гейр Педерсен. При этом он подчеркнул, что у ключевых международных игроков гораздо больше точек соприкосновения, чем может показаться на первый взгляд. Он пообещал добиваться широкой поддержки сирийского политического процесса.