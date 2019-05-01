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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Впервые за 12 лет военные Узбекистана примут участие во Всемирных военных играх

CA-NEWS (UZ) -  После 12-летнего перерыва военные спортсмены Узбекистана примут участие во Всемирных военных играх.

По сообщению Министерства обороны, в VII Всемирных военных играх, которые пройдут 18-27 октября этого года в городе Ухан Китайской Народной Республики, будут соревноваться 136 армейских команд государств мира по 27 видам спорта.

Вопрос подготовки к Всемирным военным играм обсуждался на заседании Международного военно-спортивного совета во Вьетнаме.

В последний раз Узбекистан принимал участие в IV Всемирных военных играх в Индии в 2007 году и занял 7-е место после России, Китая, Германии, Италии, Украины и Кении с 5 золотыми, 2 серебряными и 5 бронзовыми медалями.

На VI Всемирных военных играх в Южной Корее в 2015 году 7 000 солдат из 117 стран соревновались в 24 видах спорта. Узбекистан не принимал участие в этих соревнованиях.

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