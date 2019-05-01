Лукашенко уволил замгоссекретаря Совбеза за "дискредитирующий проступок"

CA-NEWS (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина, передает РИА Новости.

Втюрин отправлен в отставку за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего, говорится в документе. Указ подписан 24 апреля.

На днях некоторые белорусские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Втюрина задержали за получение взятки в особо крупном размере — называлась сумма в 150 тысяч долларов. Однако ни КГБ, ни Следственный комитет, ни МВД комментариев по этому поводу не дали.