Глава МИД Узбекистана принял спецпредставителя Верховного духовного лидера Ирана

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 1 мая, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с находящимся в стране с визитом специальным посланником Верховного духовного лидера Ирана, председателем Стратегического совета по внешним связям ИРИ Камолом Харрози.

В беседе стороны обсудили вопросы узбекско-иранской повестки дня, отдельные международные и региональные проблемы, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече были затронуты вопросы взаимодействия в рамках ООН, ШОС, ОИС и других организаций. Иранская сторона подтвердила свое участие во Втором саммите ОИС по науке и технологии в 2020 году в г.Ташкенте.

Стороны высказались за проведение очередных межмидовских политических консультаций и заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничества.

В ходе обмена мнениями по региональным вопросам отдельное внимание было уделено перспективам строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Герат, отмечено важное значение полномасштабной реализации соглашения о транспортном коридоре Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман для укрепления межрегиональных связей.

Стороны также рассмотрели вопросы наращивания туристических и в целом культурно-гуманитарных обменов.