РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Уфе из спецприемника сбежали два гражданина Узбекистана, дерзкий побег попал на видео

CA-NEWS (UZ) -  В уфимском Центре временного содержания иностранных граждан с утра 1 мая сбежали двое подопечных.

По информации издания UFA1.RU, 26-летний Сирож Назиров, уроженец Узбекистана, и 31-летний гражданин Узбекистана Радик Батыров совершили свой дерзкий побег в 04:50. Уже светало, и камера наружного наблюдения поймала обоих граждан ближнего зарубежья в объектив — как раз в тот момент, когда они десантировались из окна второго этажа.

Правоохранительные органы Уфы просят соблюдать меры личной безопасности при их задержании и всех, кто что-либо знает о нахождении данных лиц, сообщить в полицию.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Император Японии отрекается от престола. Впервые за 200 лет
  • Президенты Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор
  • Генпрокуратура призывает казахстанцев не участвовать в незаконных акциях
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×