В Уфе из спецприемника сбежали два гражданина Узбекистана, дерзкий побег попал на видео

CA-NEWS (UZ) - В уфимском Центре временного содержания иностранных граждан с утра 1 мая сбежали двое подопечных.

По информации издания UFA1.RU, 26-летний Сирож Назиров, уроженец Узбекистана, и 31-летний гражданин Узбекистана Радик Батыров совершили свой дерзкий побег в 04:50. Уже светало, и камера наружного наблюдения поймала обоих граждан ближнего зарубежья в объектив — как раз в тот момент, когда они десантировались из окна второго этажа.

Правоохранительные органы Уфы просят соблюдать меры личной безопасности при их задержании и всех, кто что-либо знает о нахождении данных лиц, сообщить в полицию.