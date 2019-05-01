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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр обороны Казахстана посетил соединения и части, дислоцированные в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) -  По завершению рабочего визита в Кыргызтаг глава военного ведомства Казахстана генерал-майор Н. Ермекбаев проверил соединения и воинские части Талдыкорганского гарнизона, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Во время рабочего визита министр обороны ознакомился с порядком и условиями хранения вооружения и военной техники, состоянием учебно-материальной базы и реализацией вопросов социального обеспечения военнослужащих, а также осмотрел объекты инфраструктуры и технической зоны.

На авиабазе Сил воздушной обороны города Талдыкорган министр обороны ознакомился с авиационной техникой, несущей боевое дежурство.

ведомства проверил ход занятий по боевой подготовке, состояние учебно-материальной базы, условия хранения вооружения и военной техники, а также порядок размещения подразделений, встретился с военнослужащими срочной службы.

Особое внимание в ходе поездки уделено антитеррористической защищенности военных объектов и готовности боевой техники к эксплуатации в различных погодных условиях. Также заслушаны доклады должностных лиц по вопросам боевой готовности, состояния техники и вооружения, правопорядка и воинской дисциплины.

По итогам работы в регионе министром обороны даны конкретные поручения командованию воинских частей по совершенствованию боевой подготовки с учетом изменений характера и методов ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах, повышению летной выучки, а также обеспечению сохранности вооружения и военной техники на предстоящий учебный период.

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