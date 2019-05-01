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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе будет реконструирован еще один мост

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе будет реконструирован железнодорожный и автомобильный мост в 103 микрорайоне. Компания COOldesign studio на своей странице в Facebook представила новый дизайн моста. Отмечается, что мост будет реконструирован в стиле параметрической архитектуры с нотками футуризма и бионики.

Проект был разработан в соответствии с согласованием главного управления архитектуры и градостроительства города Душанбе, а также на основании решения председателя города.

Когда начнется и завершится реконструкция моста, не сообщается.

В последние три года были реконструированы практически все крупные мосты столицы. Так, в сентябре 2017 года Рустам Эмомали сдал в эксплуатацию реконструированный железнодорожный и автомобильный мост, который находится на пресечении городских улиц Ахмади Дониша и Моёншо Назаршоева, по дороге, ведущей к столичному аэропорту, сообщает 1 мая Asia-Plus.

Мост поворот аэропорта1

В декабре 2017 года мэр столицы открыл железнодорожный мост на пересечении проспекта Саъди Шерози после реконструкции.

Мост текстил

В марте 2018 года президент Таджикистана сдал в эксплуатацию отреставрированный железнодорожный мост на проспекте Хафиза Шерози, рядом с комплексом «Наврузгох».

мост наврузгох

В ноябре 2018 года Рустам Эмомали сдал в эксплуатацию реконструированный железнодорожный и автомобильный мост на пресечении городских улиц Муродулло Шерализода и Асадулло Гуломова рядом со столичным автовокзалом.

мост автовокзал

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