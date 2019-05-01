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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трехлетний мальчик из Узбекистана разбился, упав с высоты во Всеволожске

CA-NEWS (UZ) -  Мальчик без признаков жизни был найден под окнами дома во Всеволожске. По предварительным данным, он упал с высоты, сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщили российские СМИ, тело трехлетнего ребенка было найдено во дворе дома по улице Шишканя во Всеволожске 30 апреля около 9 часов утра. Предполагается, что он упал с высоты четвертого этажа.

По данным правоохранительных органов, в октябре прошлого года ребенок вместе с родителями приехал в Ленинградскую область из Узбекистана. Семья мальчика в поле зрения полиции не попадала, при этом отец и мать - безработные.

Полиция выясняет причины гибели ребенка и обстоятельства произошедшего.

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