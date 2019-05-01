Трехлетний мальчик из Узбекистана разбился, упав с высоты во Всеволожске

CA-NEWS (UZ) - Мальчик без признаков жизни был найден под окнами дома во Всеволожске. По предварительным данным, он упал с высоты, сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщили российские СМИ, тело трехлетнего ребенка было найдено во дворе дома по улице Шишканя во Всеволожске 30 апреля около 9 часов утра. Предполагается, что он упал с высоты четвертого этажа.

По данным правоохранительных органов, в октябре прошлого года ребенок вместе с родителями приехал в Ленинградскую область из Узбекистана. Семья мальчика в поле зрения полиции не попадала, при этом отец и мать - безработные.

Полиция выясняет причины гибели ребенка и обстоятельства произошедшего.