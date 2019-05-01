Месяц Рамазан в Таджикистане начнётся 6 мая

CA-NEWS (TJ) - В этом году в Таджикистане священный месяц Рамазан начнется 6 мая, сообщили “АП” в секретариате Совета улемов Исламского центра республики.

По словам источника, это дата была утверждена сегодня на заседании членов Совета улемов.

«Первый намаз «таровех», который читают исключительно в месяц Рамазан, мусульмане Таджикистана прочтут вечером 5 мая», - отметил источник.

Каждый год месяц Рамазан начинается на 10 дней раньше предыдущего поста. В прошлом году в Таджикистане он начался 16 мая.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

Пост в этом году будет длиться 30 дней: ночь с 5 на 6 мая - первый таровех-намаз, ночь могущества (Ляйлят-уль Кадр) придется на ночь с 31 мая на 1 июня, а завершится Рамазан праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон являющимся первым по значению праздником у мусульман, 5 июня.