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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На месторождении Таван Толгой в Монголии будет построен новый город

CA-NEWS (MNG) -  30 апреля состоялось общее собрание акционеров и инвесторов, владеющих 2,5 млн акциями компании «Эрдэнэс Таван Толгой». Исполнительный директор компании Б.Ганхуяг представил отчет деятельности за прошедший квартал и информацию о стратегии будущего и сообщил, что на месторождении «Таван толгой» будет построен новый город, как Эрдэнэт, передает Монцамэ.

По его словам, компания добыла 4,2 млн тн угля в первом квартале 2019 года и экспортировала 2,4 млн тн угля. При этом доходы от продаж достигли 741 млрд тугриков (почти $283 млн), в госбюджете сконцентрированы 193,5 млрд тугриков (почти $74 млн), а чистая прибыль составила 304 млрд (более $116 млн).

Совет директоров компании решил реализовать крупные инфраструктурные проекты и программы на дивидендные средства 2018 года, в частности, компания будет инвестировать в строительство железнодорожных линий «Таван толгой-Зуунбаян» и «Таван толгой-Гашуун сухайт», угольно-обогатительного завода, заводов по производству конвейерной системы, системы водоснабжения, электростанции и т.д.

Также компания активно готовится к проведению IPO в соответствии с постановлениями парламента и правительства.

«Благодаря реализации крупных проектов выручка от продаж компании за следующие 4 года достигнет $2.1 млрд и чистая прибыль - $957 млн. «Эрдэнэс Тавантолгой» финансирует и поддерживает деятельность компании «Тавантолгой тулш», производящей энергосберегающее твердое топливо (бездымное топливо). С 15 мая начнется поставка бездымного топлива в Улан-Батор. Эта работа идет по плану и завершена на 90%. С использованием этого вида топлива столичный смог сократится на 50-60% в 2019-2020 годах», - сообщил Б.Ганхуяг.

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