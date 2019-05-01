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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Основатель WikiLeaks Ассанж предстал перед судом в Лондоне

CA-NEWS (CA) -  В Лондоне проходит заседание суда по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняют в нарушении условий освобождения под залог. Ему грозит до 12 месяцев тюрьмы, передает РИА Новости.

На первых слушаниях Ассанж был признан виновным, так как вместо того, чтобы явиться в суд, он скрылся в эквадорском посольстве и отказывался сдаться полиции. Сам Ассанж заявил, что не признает вину.

С июня 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Утром 11 апреля 2019-го основателя Wikileaks задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

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