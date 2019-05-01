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  1 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане проходят антиправительственные выступления

CA-NEWS (KZ) -  Сотни людей вышли на антиправительственные выступления в Нур-Султане и в Алматы, передают корреспонденты РИА Новости.

В Алматы антиправительственные выступления проходят в Центральном парке культуры и отдыха, в столице Казахстана – поблизости от здания городской администрации.
Участники выступают против предстоящих президентских выборов, требуют повышения социальной защиты инвалидов, многодетных матерей, протестуют против строительства атомной электростанции.

К выступающим подходили представители органов прокуратуры и сообщили собравшимся о незаконности их действий.

Сотрудники полиции сопровождают участников митингов, но не препятствуют их проведению. В прошлом правоохранительные органы пресекали проведение подобных митингов и начинали проводить задержания сразу после начала скандирования первых лозунгов.

Ранее генеральная прокуратура Казахстана предупредила граждан о незаконности митингов, призывы к проведению которых распространялись в социальных сетях и мессенджерах.

"Генеральная прокуратура предупреждает, что в случае проведения таких акций, действия участников будут квалифицированы как грубое нарушение закона о порядке организации и проведения мирных собраний и митингов. Правоохранительные органы будут обязаны реагировать и принимать меры к нарушителям", - отмечалось в сообщении надзорного ведомства.

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