Суд в Лондоне приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения

CA-NEWS (CA) - Суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог, сообщает Reuters.

«Вы не сдавались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание», — цитирует РИА Новости судью Дебору Тейлор.

По ее словам, нарушение Ассанжем условий залога находится даже за пределами самых серьезных предъявленных ему обвинений.

В то же время основателю WikiLeaks предоставлена возможность сокращения срока вдвое, если он отбудет половину срока без правонарушений.

Напомним, что 11 апреля Ассанж был задержан и арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался с июня 2012-го, по выданному в том же году ордеру за неявку в суд. В тот же день суд в британской столице признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Ассанж останется под стражей, поскольку в суде должны пройти слушания по вопросу его экстрадиции, которой добиваются власти США.

В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks может грозить смертная казнь за распространение секретной информации, также он опасается выдачи Швеции, где в отношении него велось расследование по делу об изнасиловании, передает Lenta.ru.